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Турэксперт Арутюнов: поездка в Японию на цветение сакуры стоит 200 тыс. руб

Турэксперт Арутюнов: поездка в Японию на цветение сакуры стоит 200 тыс. руб

Япония притягивает большое количество туристов, в том числе из России, в период цветения сакуры. В это время цены на отдых там вырастают, но не так значительно – в среднем для россиян это удовольствие обойдется в 200 тыс.

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