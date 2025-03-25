Турэксперт Арутюнов: поездка в Японию на цветение сакуры стоит 200 тыс. руб

Япония притягивает большое количество туристов, в том числе из России, в период цветения сакуры. В это время цены на отдых там вырастают, но не так значительно – в среднем для россиян это удовольствие обойдется в 200 тыс.
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