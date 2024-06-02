Анализ от российских экспертов: Какое западное оружие может использовать ВСУ для «разрешенных» ударов по РФ Ирэн ОрлонскаяПосле получения кулуарного разрешения на военные действия на исторических территориях России, режим Зеленского активно готовится к осуществлению первых атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии