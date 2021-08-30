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Страшнейший пожар в Африке, который приняли за очередную войну

Страшнейший пожар в Африке, который приняли за очередную войну

Боже, как же я люблю африканский колорит! Читая про какую-нибудь очередную катастрофу в любой другой части света можно сколько угодно удивляться раздолбайству, глупости и бардаку, но поверьте: планку, заданную Африкой никому никогда не взять.

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