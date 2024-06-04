Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» поразили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.
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