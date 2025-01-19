«Без мужчин и посторонних глаз!»: В Москве открылись халяльные фитнес-клубы для мусульманок, прикрывающиеся Шариатом

Настоящие, российские мусульмане всегда жили в ладу и с закоеами страны, и со светским обществом, но потом в Россию хлынул мутный поток мигрантов, завозя вместе с собой кучу непроверенной грязи, начиная от простых уголовников и заканчивая профессиональными террористами.