«Два разных ящика»: Солонников напомнил, что в 2024 году проходят одновременно выборы президента РФ и голосование по благоустройству Петербурга

Как заявил представитель общественного штаба Дмитрий Солонников на брифинге Общественной палаты Петербурга в Доме журналиста на Невском проспекте, в одном из избирательных участков в Василеостровском районе, где используется коибы, избиратель пришел, достал какую-то бумажку из сумки и бросил в ящик для голосования по вопросам благоустройства территории Санкт-Петербурга.