«Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило». В Санкт-Петербурге два кавказца избили инвалида и ветерана СВО

В Санкт-Петербурге в понедельник, 18 декабря был жестоко избит ветеран СВО. Такие случаи, к сожалению, происходят в России всё чаще и при этом правоохранительные органы довольно вяло реагируют на такое отношение к нашим ветеранам.
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