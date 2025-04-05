С целью развития эстетического и экологического вкуса и восприятия красоты в окружающем мире, воспитания бережного отношения к животным, на базе клуба ´Алые паруса´ с 1 марта по 12 марта 2025 года прошла выставка детского рисунка ´Ах, кошки, кошки, замечательные крошки!´Учащиеся проявили удивительную выдумку, фантазию и индивидуальность, подарив вс .