«Известия»: россияне задолжали за услуги ЖКХ 876,4 млрд рублей

Часто нуждающиеся из-за незнания не пользуются помощью, и долги за ЖКУ копятся из года в год. Как пишут «Известия», часто у малоимущих людей нет ни времени, ни сил на изучение законодательства и выяснение своих прав.
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