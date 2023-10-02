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«Известия»: россияне задолжали за услуги ЖКХ 876,4 млрд рублей

«Известия»: россияне задолжали за услуги ЖКХ 876,4 млрд рублей

Часто нуждающиеся из-за незнания не пользуются помощью, и долги за ЖКУ копятся из года в год. Как пишут «Известия», часто у малоимущих людей нет ни времени, ни сил на изучение законодательства и выяснение своих прав.

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