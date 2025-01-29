Массированные удары по аэродрому, логистическим узлам и портовой инфраструктуре в Одесской области

Массированные удары по аэродрому, логистическим узлам и портовой инфраструктуре в Одесской областиВ ночь на 28 января 2025 года российскими войсками нанесён комбинированный удар по объектам военной, авиационной и транспортной инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Южном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии