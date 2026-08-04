Ливень оставил без света больше 110 улиц в Краснодаре. Когда восстановят подачу электричества?Утро 4 августа в Краснодаре ознаменовалось не только сильным дождём, но и массовыми отключениями электроэнергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии