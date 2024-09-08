Токсичные личности: 5 типов «переносчиков» чувства вины

Нужно уметь понимать, когда мы виноваты на самом деле, а когда нас обвиняют том, что на самом деле не имеет к нам никакого отношения Не можете избавиться от чувства вины? В окружении каждого из нас найдутся токсичные люди, которые пытаются вызвать его у окружающих.