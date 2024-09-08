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Токсичные личности: 5 типов «переносчиков» чувства вины

Токсичные личности: 5 типов «переносчиков» чувства вины

Нужно уметь понимать, когда мы виноваты на самом деле, а когда нас обвиняют том, что на самом деле не имеет к нам никакого отношения Не можете избавиться от чувства вины? В окружении каждого из нас найдутся токсичные люди, которые пытаются вызвать его у окружающих.

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Комментарии
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Елена Александровна
Какая чушь! вот такие вот, как бы психологи и есть манипуляторы сознанием массы людей! типичное промывание мозгов на всякого рода треннингах в стиле аля &quot;стань личностью&quot;! авторишка, или распространитель подобных текстов и является типичным представителем манипулятивных техник прямо воздействующих на подсознание нормальных людей! да так тонко подбираются со своими тупыми сатанинскими внушениями! ИЗЫДИ ВРАГ!
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