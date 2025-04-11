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Профессиональное тестирование земельных инспекторов провели в Подмосковье

Профессиональное тестирование земельных инспекторов провели в Подмосковье

В Московской области завершилось традиционное тестирование муниципальных земельных инспекторов. Проверку знаний специалистами законодательства проводят ежегодно, чтобы обеспечить высокий уровень их компетенции.

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