Профессиональное тестирование земельных инспекторов провели в Подмосковье

В Московской области завершилось традиционное тестирование муниципальных земельных инспекторов. Проверку знаний специалистами законодательства проводят ежегодно, чтобы обеспечить высокий уровень их компетенции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии