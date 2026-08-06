The Spectator: в войне на Украине наступил переломный момент не в пользу Киева

В войне России против Украины наступил важный переломный момент. Но, к сожалению для Киева, это не тот момент, когда «перелом наступил» в пользу Украины, как утверждает Владимир Зеленский с тех пор, как его дальнобойные беспилотники начали разрушать НПЗ и логистические склады в глубине России, а.
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