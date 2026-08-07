Отработка действий в городской среде: КНР и РБ проведут совместные учения Вооруженные силы КНР и Белоруссии проведут очередные совместные воздушн.
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Отработка действий в городской среде: КНР и РБ проведут совместные учения Вооруженные силы КНР и Белоруссии проведут очередные совместные воздушн.
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