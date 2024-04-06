Лишенная водительских прав женщина устроила смертельное ДТП в Серпухове — погибли две девочки. Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в ДТП, сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МВД России по Московской области в субботу, 6 апреля.