Правительство Южной Кореи отказалось поставлять Украине оружие и боеприпасы. 27 ноября в Сеуле состоялась встреча правительственной делегации Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Правительство Южной Кореи отказалось поставлять Украине оружие и боеприпасы. 27 ноября в Сеуле состоялась встреча правительственной делегации Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Свежие комментарии