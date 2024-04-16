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АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для школьников на производственный объект в Кировской области

АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для школьников на производственный объект в Кировской области

АО «Транснефть – Прикамье» организовало для учащихся 9-11 классов средней школы с. Лазарево Уржумского района Кировской области профориентационную экскурсию на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Лазарево» Казанского районного нефтепроводного управления.

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