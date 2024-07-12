Источник: «Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго»

Клаудиньо в скором времени окажется во «Фламенго». Руководство «Фламенго» намерено закрыть сделку по приобретению одного из лидеров «Зенита» Клаудиньо в ближайшие дни, сообщает инсайдер и обозреватель Вене Касагранде на своей странице в социальной сети.