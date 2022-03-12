Происшествия

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В Оренбургской области ЮИДовцы и волонтерские движения школ города Орска присоединились к информационно-пропагандистской акции «Пешеход на дороге»

В Оренбургской области ЮИДовцы и волонтерские движения школ города Орска присоединились к информационно-пропагандистской акции «Пешеход на дороге»

Отряд ЮИД школы № 27, волонтеры объединения «Позитив» школы № 25 города Орска вместе с сотрудниками Госавтоинспекции  провели акцию «Пешеход на дороге».

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