В Оренбургской области ЮИДовцы и волонтерские движения школ города Орска присоединились к информационно-пропагандистской акции «Пешеход на дороге»

Отряд ЮИД школы № 27, волонтеры объединения «Позитив» школы № 25 города Орска вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели акцию «Пешеход на дороге».
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