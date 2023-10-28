Ликвидатор Бандеры: почему агент КГБ Сташинский сбежал на Запад

По иронии судьбы, Богдан Сташинский, ликвидировавший Бандеру в 1959 году, а двумя годами ранее и другого лидера украинского националистического движения – Льва Ребета, родился в семье украинских националистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии