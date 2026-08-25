«Галатасарай» выделил Батракову личного топ-водителя

Telegram-канал «Aleksey Batrakov» Руководство «Галатасарая» выделило Батракову личного водителя для адаптации Виктория Алексеева Руководство «Галатасарая» выделили Алексею Батракову водителя, который до этого работал с Мауро Икарди.
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