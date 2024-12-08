В Вельском районе отменили проведение «Ледовой мили»

Под этим брендом в Вельске ежегодно проходят спортивные соревнования в нескольких дисциплинах, связанных с авто- и мото-спортомПод этим брендом в Вельске ежегодно проходят спортивные соревнования в нескольких дисциплинах, связанных с авто- и мото-спортомЕщё в октябре организаторы вывесили расписание на сезон — в январе должны были пройти этапы Кубка Ледовой мили, a феврале — Кубок городов России.
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