Рыженков: НАТО продолжает кратно наращивать потенциал на границах Белоруссии

НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на западных границах Белоруссии. С соответствующим заявлением на Генеральной Ассамблее ООН выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Максим Рыженков, информирует РИА Новости.
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