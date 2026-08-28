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The Iran War Has Handed Russia a Strategic Opening in Europe

The war with Iran has handed Russia a strategic advantage in Ukraine. Washington is burning through the weapons Europe needs to deter Russia, moving military capacity into the Gulf and simultaneously telling NATO governments to take over more of their own defense.

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