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Дети высмеивают привычку взрослых ставить в переписке скобки вместо смайликов

Дети высмеивают привычку взрослых ставить в переписке скобки вместо смайликов

Неправильный смех и ногти вместо смайликов. Что нужно знать о новом языке переписки тем, кому за 30, и нужно ли это знать вообще?Как выяснилось, многие взрослые люди в мессенджерах неправильно общаются с детьми и подростками.

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