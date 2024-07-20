Дети высмеивают привычку взрослых ставить в переписке скобки вместо смайликов

Неправильный смех и ногти вместо смайликов. Что нужно знать о новом языке переписки тем, кому за 30, и нужно ли это знать вообще?Как выяснилось, многие взрослые люди в мессенджерах неправильно общаются с детьми и подростками.
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