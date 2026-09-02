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Banner Corporation завершает слияние с Pacific Financial Corporation

Banner Corporation завершает слияние с Pacific Financial Corporation

Американский банковский холдинг Banner Corporation (NASDAQ: BANR), являющийся материнской компанией Banner Bank, официально объявил о полном завершении сделки по поглощению компании Pacific Financial Corporation и ее дочернего банка Bank of the Pacific.

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