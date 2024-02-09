Судебные приставы г. Екатеринбурга разыскали должника по алиментам и принудили его к выплатам

В Орджоникидзевском районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с отца на содержание несовершеннолетней дочки.
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