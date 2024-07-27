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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крайдер о переходе Гудроу в «Сан-Хосе» через драфт отказов: «Ужасная сторона нашего бизнеса. Это трудно выразить словами»

В июне «Рейнджерс» поместили нападающего на драфт отказов. «Шаркс» забрали оттуда хоккеиста в свою команду.

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