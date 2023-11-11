Удмуртия может стать поставщиком беспилотников в Бразилию

Ижевск. Удмуртия. Штат Санта-Катарина в Бразилии может стать покупателем продукции из Удмуртии. Перспективы сотрудничества обсуждались в Санкт-Петербурге на полях V Международного муниципального форума БРИКС+, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
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