Удмуртия может стать поставщиком беспилотников в Бразилию

Ижевск. Удмуртия. Штат Санта-Катарина в Бразилии может стать покупателем продукции из Удмуртии. Перспективы сотрудничества обсуждались в Санкт-Петербурге на полях V Международного муниципального форума БРИКС+, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.