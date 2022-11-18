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«Бостон» – 5-я команда в истории НХЛ с 10 подряд победами дома на старте сезона

«Бостон» – 5-я команда в истории НХЛ с 10 подряд победами дома на старте сезона. Сегодня «Брюинс» справились с «Филадельфией» (4:1).

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