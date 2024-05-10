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Царьград

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Эксперт развеял распространённые мифы об эксплуатации автомобиля

Эксперт развеял распространённые мифы об эксплуатации автомобиля

В России у водителей сформировались определённые мифы об эксплуатации и содержании автомобилей.Ряд таких мифов, в которые верят водители, развеял автоэксперт Егор Васильев, рассказав об этом изданию «Российская газета».

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