Новая эра Spring: европейская сборка, «взрослый» кузов и заманчивый ценник

Dacia Spring второго поколения, сменившая своего китайского предшественника, разошедшегося тиражом более 210 тысяч экземпляров, стала настоящей перезагрузкой модели.
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