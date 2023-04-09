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Ушел из жизни актер и кинорежиссер Александр Негреба, а две недели назад скончалась его супруга актриса Елена Копцева-Негреба

Ушел из жизни актер и кинорежиссер Александр Негреба, а две недели назад скончалась его супруга актриса Елена Копцева-Негреба

Актер и режиссер, продюсер, сценарист, член Союза кинематографистов России Александр Негреба (Алексеев) умер в ночь на пятницу, 7 апреля.

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