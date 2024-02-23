Неисправность ABS устранена, медиасистема русифицирована, а неработоспособность сенсорного экрана объяснили сильными морозами. BAIC ответил на критику

Мы рассказывали об этой истории неделю назад: девушка поделилась с порталом Drom.ru историей недолгого владения китайским седаном BAIC U5 Plus – всего за несколько месяцев на нем отказала ABS, перестал работать сенсорный экран и система кругового обзора, а в довершение ко всему лопнуло лобовое стекло.