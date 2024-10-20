ВСУ за сутки потеряли более 310 военных на Курском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 310 военнослужащих и девять единиц техники на Курском направлении. «За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожено девять единиц бронетехники», — указывается в сводке ведомства.
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