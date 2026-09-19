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Царьград

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Уполномоченная по правам ребенка объяснила причину драки родителей

Уполномоченная по правам ребенка объяснила причину драки родителей

Во Владивостоке в школе произошла драка между учениками и их родителями 11 сентября. Уполномоченная по правам ребенка Ольга Романова назвала ошибочным решение администрации пригласить взрослых на беседу, что и спровоцировало конфликт.

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