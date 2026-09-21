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Карбери — о травме Овечкина: «Посмотрим, как будут развиваться события на этой неделе»

Карбери — о травме Овечкина: «Посмотрим, как будут развиваться события на этой неделе»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о состоянии российского нападающего Александра Овечкина.

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