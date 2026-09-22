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ХМАО разместит облигации на 10 млрд рублей

ХМАО разместит облигации на 10 млрд рублей

Срок обращения облигаций составит 3 года, погашение будет проходить амортизационными частями: по 30% в даты окончания 13-го и 25-го купонов, 40% в дату окончания 36-го купона.

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