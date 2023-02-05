Lincoln посулил большую скидку покупателям, ожидающим Navigator

Lincoln посулил большую скидку покупателям, ожидающим новый Navigator. В январе американских дилеров уведомили, что клиентов, оформивших заявку на аренду или покупку внедорожника Navigator, нужно предупредить о дисконте в размере 5000 долларов.
Lincoln посулил большую скидку покупателям, ожидающим новый Navigator. В январе американских дилеров уведомили, что клиентов, оформивших заявку на аренду или покупку внедорожника Navigator, нужно предупредить о дисконте в размере 5000 долларов.
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