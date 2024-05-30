❗️С 1 июля в Омске повысится плата за проезд в общественном транспорте. Эту информацию подтвердил на сегодняшней пресс-конференции мэр Сергей Шелест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️С 1 июля в Омске повысится плата за проезд в общественном транспорте. Эту информацию подтвердил на сегодняшней пресс-конференции мэр Сергей Шелест.