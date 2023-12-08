Музей Победы подвел итоги года работы

7 декабря в Музее Победы прошло заседание Общественного совета музея. Заседание провел председатель Общественного совета — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Григорий Алексеевич Рапота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии