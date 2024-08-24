Военнослужащим 1-й «Славянской» бригады ЮВО, отличившимся в ходе выполнения боевых задач при освобождении населенных пунктов Очеретино и Прогресс ДНР, вручены государственные награды

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач заместитель командира бригады по военно-политической работе, вручил военнослужащим государственные награды медали «Суворова» и «Жукова», медали «За храбрость» II степени, «За отвагу», ордена Мужества, а также медалями «За спасение погибавших».