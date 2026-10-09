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Пронедра

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Девятую планету Солнечной системы нашли или нет

Девятую планету Солнечной системы нашли или нет

На протяжении почти десяти лет астрономы ведут поиски одного из самых загадочных объектов современной науки — гипотетической Девятой планеты Солнечной системы.

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