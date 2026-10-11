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Студотряды Москвы летом работали на рыбообработке и сборе ягод и фруктов

Студотряды Москвы летом работали на рыбообработке и сборе ягод и фруктов

Этим летом учащиеся аграрных вузов получили возможность применить знания на практике и познакомиться с работой реальных агропредприятий, присоединиться к студенческим отрядам можно в сообществе проекта «Молодежь Москвы».

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