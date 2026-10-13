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Расчёт РСЗО «Град» поразил силы ВСУ на Днепропетровском направлении

Расчёт РСЗО «Град» поразил силы ВСУ на Днепропетровском направлении

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по району сосредоточения ВСУ, на Днепропетровском направлении.

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