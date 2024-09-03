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Что за гигантский шестиугольник находится на Сатурне, почему эта таинственная «метка» важна для Земли

Что за гигантский шестиугольник находится на Сатурне, почему эта таинственная «метка» важна для Земли

Что за гигантский шестиугольник находится на Сатурне, почему эта таинственная «метка» важна для Земли Алёна Юрьева На северном полюсе Сатурна находится одно из самых загадочных явлений в нашей Солнечной системе — гигантский шестиугольник.

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