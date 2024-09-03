Что за гигантский шестиугольник находится на Сатурне, почему эта таинственная «метка» важна для Земли Алёна Юрьева На северном полюсе Сатурна находится одно из самых загадочных явлений в нашей Солнечной системе — гигантский шестиугольник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии