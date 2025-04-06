💥🚀Последствия точечного поражения места размещения боевиков ВСУ, где также был уничтожен транспорт противника🔥 🎥Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #Удар #ПВД #Бандеромобиль #Украина.
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💥🚀Последствия точечного поражения места размещения боевиков ВСУ, где также был уничтожен транспорт противника🔥 🎥Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #Удар #ПВД #Бандеромобиль #Украина.
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