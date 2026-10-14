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Южнокорейский посол: Kia и Hyundai хотят вернуться в Россию, но ждут окончания конфликта на Украине

Южнокорейский посол: Kia и Hyundai хотят вернуться в Россию, но ждут окончания конфликта на Украине

Крупнейшие южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют заинтересованность в российском рынке, однако главным препятствием для их возвращения остаётся нерешённый украинский конфликт.

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