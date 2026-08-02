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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о 3:0 с «Оренбургом»: «Зенит» мог забить больше, качественный матч. Глушенков прекрасно сыграл, не пожадничал в моменте, когда отдал Мостовому»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак высказался о победе над « Оренбургом » (3:0) во 2-м туре РПЛ .

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